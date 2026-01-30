Calciomercato news di oggi in diretta | l'Inter si fionda su Norton-Cuffy e stringe per Perisic Juve Zirkzee piano B

Questa mattina l’Inter ha accelerato sui dettagli per portare Norton-Cuffy in nerazzurro. La società sta facendo pressing per chiudere l’affare, mentre nel frattempo cerca di definire anche l’acquisto di Perisic, che potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter. La Juventus, invece, pensa a Zirkzee come alternativa, ma il piano B resta ancora da confermare. Le trattative sono in pieno fermento, con le squadre di Serie A che seguono ogni mossa in tempo reale.

