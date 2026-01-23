Calciomercato news di oggi in diretta | Giovane al Napoli Juve è fatta per En-Nesyri L'Inter rivuole Perisic
Le ultime notizie di calciomercato di oggi, 23 gennaio 2026, aggiornano le trattative in corso tra le principali squadre di Serie A. Napoli annuncia un giovane talento, mentre la Juventus ha concluso l'acquisto di En-Nesyri. L’Inter riaccoglie Perisic, e restano aperte altre trattative di rilievo. Segui le news in tempo reale per aggiornamenti sulle operazioni di mercato di Milan, Roma e delle principali squadre italiane.
Calciomercato in diretta, le news di oggi 23 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it
Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su En Nesyri, Napoli via Lang arriva Giovane. Tel o Sauer per la RomaLe ultime novità del calciomercato di oggi, 22 gennaio 2026, aggiornate in tempo reale, riguardano le principali squadre di Serie A.
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve vuole Mateta e sfida il Napoli per En-Nesyri, Roma sempre su Dragusin. Inter, Jakirovic più vicinoLe ultime notizie dal calciomercato di oggi, 20 gennaio 2026, offrono aggiornamenti sulle principali trattative delle squadre di Serie A.
Argomenti discussi: Calciomercato 2026, le news e le trattative del 13 gennaio; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; LIVE Mercato: Douglas Costa al Chievo! Fumata bianca per Harrison alla Fiorentina, salta Joao Pedro al Pisa; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus.
Calciomercato, news di oggi in diretta: Giovane al Napoli, Juve è fatta per En-Nesyri. L’Inter rivuole PerisicCalciomercato in diretta, le news di oggi 23 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A. fanpage.it
Napoli-Giovane, accordo raggiunto con l'Hellas Verona. Calciomercato newsIl Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane. La società di De Laurentiis ha superato la concorrenza della Lazio per il 22enne attaccante brasiliano: Conte avrà così a disposizione ... sport.sky.it
#Calciomercato #SerieA: un ex #Toro vola in #PremierLeague, affari tra #Roma e #Genoa Le ultime novità di mercato: in #SerieB, #Izzo ha cambiato squadra #ToroNews #TorinoFc #Torino Qui tutte le news di oggi x.com
Tutte le news di giornata sul calciomercato della Serie Chttps://tinyurl.com/bdcmsvys - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.