Calciomercato Inter Pedullà rivela | Si è informata su questo giocatore 

L'Inter prosegue la sua attività di mercato, con attenzione rivolta a rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società nerazzurra si sarebbe interessata da diverse settimane a un specifico calciatore, valutandone le potenzialità e le possibilità di un eventuale acquisto. Ecco i dettagli sulla situazione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Alfredo Pedullà rivela che la società nerazzurra si è informata su questo calciatore da alcune settimane. Vediamo di chi si tratta. Alfredo Pedullà ha parlato di Belghali sul suo sito ufficiale, citando anche l’Inter, che segue il giocatore. BELGHALI PROTAGONISTA – « Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik  Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. Un’operazione da 1,5 milioni più bonus e una valutazione che – come spiegato – oggi sarebbe di 10 volte superiore. Internews24.com

