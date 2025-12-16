L'Inter prosegue la sua attività di mercato, con attenzione rivolta a rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società nerazzurra si sarebbe interessata da diverse settimane a un specifico calciatore, valutandone le potenzialità e le possibilità di un eventuale acquisto. Ecco i dettagli sulla situazione.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Pedullà rivela: «Si è informata su questo giocatore»

Inter News 24 Calciomercato Inter, Alfredo Pedullà rivela che la società nerazzurra si è informata su questo calciatore da alcune settimane. Vediamo di chi si tratta. Alfredo Pedullà ha parlato di Belghali sul suo sito ufficiale, citando anche l’Inter, che segue il giocatore. BELGHALI PROTAGONISTA – « Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. Un’operazione da 1,5 milioni più bonus e una valutazione che – come spiegato – oggi sarebbe di 10 volte superiore. Internews24.com

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati

L’Inter piomba su Palestra! Romano rivela: «Non c’è ancora un prezzo, piace anche a…» - Marco Palestra, esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari, è finito nel mirino del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta: le parole di Fabrizio Romano Marco Palestra sta giocando su livelli clamo ... cagliarinews24.com