Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente in prestito al Nottingham, potrebbe tornare alla Juventus. Secondo recenti indiscrezioni, un club di alto livello ha richiesto informazioni su di lui, alimentando le voci di un possibile trasferimento. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe portare Luiz a vestire nuovamente la maglia bianconera già nelle prossime settimane.

Douglas Luiz Juve, il Chelsea ha chiesto informazioni sul centrocampista attualmente in prestito al Nottingham. Ecco i dettagli della trattativa. Il calciomercato invernale entra ufficialmente nel vivo con una notizia che scuote l’asse Torino-Londra. Al centro dei riflettori c’è il talento brasiliano che, nonostante le grandi aspettative estive, sta vivendo una stagione di luci e ombre con la maglia del Nottingham, tanto che il club inglese sta ragionando sull’interruzione del prestito. Il Chelsea, alla ricerca di rinforzi immediati per raddrizzare una stagione complicata, ha individuato nell’ex Aston Villa l’uomo giusto per il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, il brasiliano potrebbe rientrare in bianconero e partire subito: un top club ha chiesto informazioni su di lui. Le ultimissime

Douglas Luiz Chelsea e non solo: un altro club europeo sta tentando il brasiliano, che può lasciare subito il Nottingham Forest. UltimeIl centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente al Nottingham Forest, è al centro di diverse trattative di mercato.

Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz torna alla Juve? Novità su ChiesaSegui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Douglas Luiz Fenerbahçe Transfer Target 2025 Amazing Skills | Goals & Assists | HD

Argomenti discussi: The Athletic - Il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz: il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio; Juve, ti ricordi Barrenechea? Ora è il faro del Benfica. E a Torino lo rimpiangono...; Juventus, quando scatta l'obbligo di riscatto di Douglas Luiz al Nottingham Forest: cifre e dettagli; Juventus, Douglas Luiz ancora fuori col Nottingham Forest: il riscatto si complica.

Juventus: Napoli beffato, Douglas Luiz porta il ‘nuovo’ YildizL’Ajax, però, ha messo nel mirino Douglas Luiz e si potrebbe ragionare su uno scambio con Godts in questa ultima parte di calciomercato. Il classe 2005 potrebbe arrivare con la formula del prestito ... calciomercatonews.com

FLASH | Douglas Luiz torna alla Juventus!Douglas Luiz potrebbero tornare subito alla Juventus e interrompere l'attuale prestito al Nottingham Forest. Il centrocampista ... fantamaster.it

Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top club - facebook.com facebook

#DouglasLuiz può cambiare aria Ma non c’è solo il #Chelsea x.com