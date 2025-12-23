Niclas Füllkrug, classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund, si appresta a diventare un nuovo attaccante del Milan per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. Il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, in corso le visite mediche di Füllkrug | LIVE News

Leggi anche: Calciomercato Milan, l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Serie A, Calciomercato Milan – Icardi balza in pole per l’attacco: trattative live in corso; Calciomercato: il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy; Milan, Fullkrug operativo: ecco da quando potrà schierarlo Allegri, c'è la data; Milan, l'esito degli esami per Gabbia: cosa filtra sul Napoli e chi potrebbe sostituirlo.

Calciomercato Milan, Tare ha scelto il difensore per Allegri: contatti in corso, può arrivare così a Milanello - Calciomercato Milan, Igli Tare, dopo Fullkrug, ha scelto anche il difensore per Massimiliano Allegri: contatti in corso per Disasi Il mercato del Milan si sposta con decisione sull’asse Milano- milannews24.com

Al Milan è il Fullkrug day: visite mediche in corso, poi sarà il momento della firma sul contratto - Niclas Fullkrug è il primo rinforzo messo a disposizione di Allegri dal Milan in vista di gennaio: attesa nelle prossime ore la firma sul contratto ... goal.com

Fullkrug al Milan: l'arrivo in Italia, le visite mediche, la firma del contratto. Perché Allegri l'ha voluto - L'attaccante tedesco si appresta a sbarcare in serie A, i rossoneri sperano che possa risolvere i problemi davanti. corriere.it