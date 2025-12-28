Calciomercato Milan idea Mateta? Romano | I rossoneri seguono il giocatore ma…
Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un interesse per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rivelato che i rossoneri stanno monitorando il giocatore, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, e il club valuta le opportunità per rinforzare l’attacco in vista delle prossime sfide.
Nell'ultimo video caricato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato di Mateta, attaccante classe '97 del Crystal Palace, in orbita Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
