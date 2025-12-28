Calciomercato Milan idea Mateta? Romano | I rossoneri seguono il giocatore ma…

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un interesse per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rivelato che i rossoneri stanno monitorando il giocatore, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, e il club valuta le opportunità per rinforzare l’attacco in vista delle prossime sfide.

