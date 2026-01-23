Per Giovane visite mediche nelle prossime ore Conte lo vuole già per la Juventus

Il Napoli si prepara a perfezionare il trasferimento di Giovane, con visite mediche previste nelle prossime ore. L’obiettivo è avere il giocatore a disposizione di Conte già in tempo per la partita contro la Juventus. La dirigenza lavora per definire gli ultimi dettagli e garantire l’arrivo rapido del brasiliano, consolidando così la rosa in vista delle prossime sfide.

La dirigenza partenopea lavora per chiudere il prima possibile il primo rinforzo di questa sessione invernale, il brasiliano Giovane del Verona. Come evidenzia la redazione di SkySport l’esterno è già a Roma e che il club azzurro proverà a chiudere rapidamente l’iter. L’obiettivo è completare visite mediche e formalità nel minor tempo possibile per renderlo convocabile già domenica a Torino. Una corsa contro il tempo per consegnare a Conte un rinforzo immediato sugli esterni. Giovane sarà un nuovo giocatore del Napoli per un pacchetto, bonus compresi, da 20 milioni di euro. Totali, bonus compresi, quindi non oltre 20 milioni ma bonus inclusi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

