I rossoneri hanno messo nero su bianco la volontà di bloccare Mateta. Secondo Matteo Moretto, l’accordo verbale con l’attaccante francese è stato raggiunto, ma ancora non c’è nulla di definitivo. La trattativa si ferma qui, almeno per ora.

Arrivano delle novità importantissime legate alla trattativa tra Milan e Crystal Palace per il trasferimento dell'attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Dopo il blitz degli scorsi giorni, il Milan ha sbalzato il Nottingham Forrest dalla lista del club inglese, prendendo così la precedenza. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, il club rossonero ha finalmente bloccato Mateta. L'attaccante francese classe '97 ha dato piena disponibilità al trasferimento in Italia e la trattativa tra i due club è in una fase molto avanzata. Il Milan vorrebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio ma, nel caso in cui non ci riuscisse, il centravanti dovrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato, ovvero a giugno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, bloccato Mateta. Moretto: “Accordo verbale raggiunto”

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il Milan ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta.

Dopo il mancato trasferimento di Juwensley Onstein al Milan, si segnala un interesse del Barcellona per il difensore belga del 2007.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani. Colpo Milan: intesa col Crystal Palace per Mateta; Diretta live calciomercato 29 gennaio 2026 Kolo Muani bloccato ultima mossa Juve, stop Diaby all'Inter, Sulemana tra Napoli e Roma; Calciomercato: Juventus-Mateta, contropiede bianconero - Kessie, Comolli non molla; Juve, Kolo Muani e non solo: il maxi-intreccio con Zirkzee e Mateta.

Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani. Colpo Milan: intesa col Crystal Palace per MatetaI bianconeri insistono con Tottenham e Psg per il francese ma riaprono il canale con il Manchester United per l’ex Bologna. Sorpasso Inter per Norton-Cuffy. lastampa.it

Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita... - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it

#Calciomercato @acmilan, i retroscena su #Mateta: tra il blitz di #Moncada e il si di #Furlani - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al… - facebook.com facebook