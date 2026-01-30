La Juventus ha deciso di non puntare su Jhon Duran. L’attaccante, che era stato proposto, giocherà invece altrove. I dirigenti hanno già scelto il nuovo obiettivo e stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento. La trattativa si conclude senza l’arrivo del colombiano, lasciando i tifosi in attesa di novità.

Frattesi via dall’Inter? Questo club alza il pressing per il centrocampista. Parti vicine e contatti costanti, cosa sta succedendo Insigne Pescara, ufficiale: l’attaccante torna in biancazzurro! Il comunicato e tutti i dettagli Calciomercato Serie A: scambio tra Juventus e Bologna? Due giocatori pronti a compiere il percorso inverso. Cosa sta succedendo Juventus, Comolli dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray? Sarà combattuta, felici di giocare il ritorno in casa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Ultimissime

Approfondimenti su Juventus Calciomercato

Guido Rodriguez non vestirà la maglia della Juventus.

La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CALCIOMERCATO JUVE || È FATTA || WI WI GO || SOCIETÀ DI PAGLIACCI ||

Ultime notizie su Juventus Calciomercato

Argomenti discussi: Romano - Juventus, è fatta per il giovane talento dell'Ajax; Juventus, Kolo Muani si complica: rispunta Zirkzee; Juventus, Vlahovic pronto a firmare per un altro club: Spalletti non si fida più; Spareggi Champions League: le avversarie di Atalanta, Inter e Juventus. Il tabellone completo.

Niente Juve per Duran: l’attaccante colombiano andrà al LilleAlla Juventus è stato accostato il nome di John Duran del Fenerbahce per rinforzare l'attacco di Spalletti. Ma Gianluca Di Marzio, tramite X, ha rivelato che l'attaccante ... tuttojuve.com

Calciomercato Juve, dalla Turchia: offerta per Jhon Durán del Fenerbahce. I bianconeri continuano a setacciare il mercato dei centravantiCalciomercato Juve, dalla Turchia: offerta per Jhon Durán del Fenerbahce. I bianconeri continuano a setacciare il mercato dei centravanti La Juventus continua a setacciare il mercato dei centravanti: ... juventusnews24.com

Calciomercato Juventus Goretzka si libera a parametro zero - facebook.com facebook

Calciomercato #Juventus #Goretzka si libera a parametro zero x.com