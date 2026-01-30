Calciomercato Juventus niente Duran | l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra Ultimissime
La Juventus ha deciso di non puntare su Jhon Duran. L’attaccante, che era stato proposto, giocherà invece altrove. I dirigenti hanno già scelto il nuovo obiettivo e stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento. La trattativa si conclude senza l’arrivo del colombiano, lasciando i tifosi in attesa di novità.
Guido Rodriguez non vestirà la maglia della Juventus.
La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia.
Niente Juve per Duran: l'attaccante colombiano andrà al LilleAlla Juventus è stato accostato il nome di John Duran del Fenerbahce per rinforzare l'attacco di Spalletti. Ma Gianluca Di Marzio, tramite X, ha rivelato che l'attaccante
