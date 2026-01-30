Calciomercato Juventus | muro Kolo Muani torna di moda Zirkzee suggestione Benzema Intrecci e sorprese per l’attacco!

La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un attaccante. Dopo aver incontrato alcune difficoltà con Kolo Muani, i bianconeri hanno riaperto le porte a Zirkzee, mentre sul tavolo torna anche il nome di Benzema. La dirigenza è al lavoro per capire quale strada seguire e le novità sul fronte delle trattative non si fanno attendere.

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani.

La Juventus si muove sul mercato per rinforzare l’attacco.

Argomenti discussi: Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth; Juventus-Kolo Muani, segnali negativi: il Tottenham alza il muro, la trattativa si complica; Le notizie di calciomercato del 27 gennaio 2026: Insigne torna al Pescara, Daniel Maldini va alla Lazio. Il Genoa prende Amorim; La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa.

Kolo Muani Juve, il Tottenham blocca il francese dopo il gol in Champions: anche Thomas Frank si è opposto a lasciarlo partire La corsa per l'attaccante della Juventus subisce una brusca e inaspettata ...

La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa I bianconeri insistono per il ritorno dell'attaccante francese, ma seguono altre piste per accontentare comunque Spalletti

