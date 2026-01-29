Juventus attacco al bivio | Kolo Muani avanti Zirkzee alternativa

La Juventus si muove sul mercato per rinforzare l’attacco. La società ha messo nel mirino Randal Kolo Muani, considerato il primo nome sulla lista. Questa mattina è in programma un incontro con il Tottenham per discutere i dettagli dell’operazione. Nel frattempo, il club valuta anche l’ipotesi Zirkzee come alternativa. La situazione è in evoluzione e tutto dipende dai prossimi passi che prenderanno i bianconeri.

La Juventus accelera sul centravanti. Randal Kolo Muani è il nome in cima alla lista e in mattinata è previsto un contatto con il Tottenham per chiarire margini e condizioni dell’operazione. Il club bianconero vuole chiudere un rinforzo offensivo da consegnare a Luciano Spalletti. La strategia è chiara e condivisa dalla dirigenza. Prima del match di Monaco lo ha ribadito anche Giorgio Chiellini: priorità assoluta ad aiutare il tecnico con un innesto davanti. Si lavora su più tavoli. Se la pista Kolo Muani non dovesse sbloccarsi, resta fortissima l’opzione Joshua Zirkzee. L’olandese è ai margini del Manchester United e aperto al ritorno in Serie A; da ambienti vicini al dossier filtra disponibilità allo scenario del prestito, formula ritenuta sostenibile dalla Juve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani.

La Juventus cerca una punta di riserva nel caso in cui salti l'affare Kolo Muani.

