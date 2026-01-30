Calciomercato Juve Kolo Muani irraggiungibile | torna di moda l’ex Serie A

La Juventus continua a cercare un attaccante per rinforzare la squadra, ma trovare Kolo Muani si rivela difficile. Il club torinese ha alzato l’asticella e ora lavora su altre piste, mentre l’ex Serie A torna di moda come possibile soluzione. La trattativa con Muani sembra ancora lontana, e i bianconeri devono ora valutare altre opzioni sul mercato.

Calciomercato Juve. La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, mentre la pista che porta a Kolo Muani resta in salita. Di fronte alle difficoltà legate all’attaccante francese, i bianconeri hanno riaperto un dossier già noto: quello di Joshua Zirkzee, attualmente in uscita dal Manchester United e in cerca di una nuova occasione per rilanciarsi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo scenario a Manchester non offre grandi certezze. Con Michael Carrick alla guida tecnica, il futuro per lui ai Red Devils appare tutt’altro che stabile e l’attaccante olandese potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare continuità e centralità.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un attaccante.

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco.

Calciomercato, le notizie del 28 gennaio 2026: la Juventus insiste per Kolo Muani e punta Norton-Cuffy; Genoa visite mediche per Amorim; Napoli su Alisson e Juanlu Sanchez(Lorenzo Bloise - Redazione gianlucadimarzio.com) In chiusura la trattativa tra Cagliari e De Graafschap Doetinchem per Othniël Raterink. In questa stagione il terzino destro classe 2006 ha colleziona ... corriere.it

Kolo Muani si complica, così la Juventus torna su Zirkzee: l'obiettivo è prenderlo in prestitoVisto che la pista che porta a Kolo Muani resta complicata, la Juventus torna a pensare a Joshua Zirkzee, ancora in uscita dal Manchester United. Secondo. tuttomercatoweb.com

