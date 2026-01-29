Calciomercato il Milan non molla Mateta | i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al…

Il Milan prova a prendere Mateta, pronto a superare la concorrenza di un club di Premier League. I rossoneri fanno sul serio e si muovono con decisione per assicurarsi il giocatore. La trattativa è ancora in corso, ma le prime offerte sono già state presentate. La volontà del club è chiara: portare Mateta a Milano prima della fine del mercato.

Arrivano delle novità molto importanti sul fronte calciomercato. Come sappiamo la chiusura della sessione invernale si sta avvicinando sempre di più (2 febbraio alle ore 20:00 per l'Italia), ma questo non toglie ai vari club di continuare a lavorare per cercare di chiudere gli ultimi colpi. Secondo quanto ferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Milan sarebbe pronto a inserirsi con forza nella trattativa tra Jean-Philippe Mateta e il Nottingham Forrest. Se l'affare dovrebbe concludersi nel migliore dei modi, ovvero con l'arrivo di Mateta a Milano, l'attaccante francese classe 97' andrebbe a rappresentare un rinforzo davvero importante per il reparto offensivo dei rossoneri.

