L’Inter ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Asllani al Besiktas. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato per confermare la partenza del centrocampista, che ora si prepara a giocare in Turchia.

Inter News 24 Calciomercato Inter, è ufficiale il trasferimento di Asllani al Besiktas: arriva il comunicato del club nerazzurro sul centrocampista. Il mercato in uscita dell’Inter registra un movimento significativo nel reparto nevralgico del campo. Dopo una prima parte di stagione vissuta all’ombra della Mole, Kristjan Asllani lascia l’Italia per iniziare una nuova avventura professionale nella Super Lig turca. Calciomercato Inter, Asllani vola in Turchia: ufficiale il trasferimento al Besiktas in prestito. La società nerazzurra ha definito l’operazione attraverso un incastro burocratico che ha visto la risoluzione anticipata del precedente accordo con il Torino per permettere al centrocampista albanese di sposare il progetto del club di Istanbul. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, ufficiale il trasferimento di Asllani al Besiktas: il comunicato dei nerazzurri

Kristjan Asllani ha superato le visite mediche e si avvicina ufficialmente al trasferimento al Besiktas.

Dopo aver concluso la fase di Champions League, l’Inter si concentra ora sul mercato.

