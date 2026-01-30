Mercato Inter Asllani supera le visite mediche con il Besiktas | il comunicato del club turco

Kristjan Asllani ha superato le visite mediche e si avvicina ufficialmente al trasferimento al Besiktas. Il centrocampista dell’Inter ha firmato il contratto con il club turco, che ha reso noto il suo arrivo con un comunicato ufficiale. Ora, manca solo l’annuncio ufficiale e le formalità per l’addio definitivo ai nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, Asllani sempre più vicino al Besiktas dopo aver svolto le consuete visite mediche: il comunicato. L'avventura di Kristjan Asllani all'Inter giunge ufficialmente al capolinea, almeno per il momento. Il centrocampista albanese, che con la maglia del Torino ha trovato spazi alterni in questa stagione, è ormai a un passo dalla firma con il Besiktas. Nelle scorse ore, il calciatore è atterrato a Istanbul per completare l'iter burocratico e legarsi formalmente al club turco, portando a termine un'operazione lampo. Mercato Inter, il comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore.

