Calciomercato Inter | muro Psv su Perisic si tratta per Diaby Asllani va al Besiktas

Dopo aver concluso la fase di Champions League, l’Inter si concentra ora sul mercato. La società cerca un nuovo esterno d’attacco, ma il PSV insiste per Perisic e sembra difficile convincerli. Nel frattempo, si lavora per portare Moussa Diaby a Milano. Per quanto riguarda Asllani, invece, l’accordo con il Besiktas per il prestito sta prendendo forma, mentre il club cerca di risolvere la questione del quinto esterno di destra.

Chiuso il capitolo Phase League di Champions, ci si rituffa nel calciomercato: l' Inter deve capire come chiudere la pratica del quinto di destra (tra Ivan Perisic e Moussa Diaby il rischio è che non arrivi nessuno) e definire la pratica riguardante il prestito in uscita di Kristjan Asllani.

L’Inter valuta un possibile ritorno di Ivan Perisic, che il 2 febbraio compirà 37 anni.

Argomenti discussi: Perisic ha detto sì all'Inter. Il Psv fa muro, ma si può chiudere dopo la Champions; Perisic vuole solo l'Inter: muro PSV Eindhoven, Ausilio ha un piano; Inter, sogno Perisic: il Psv fa muro (per ora). I dettagli dell'operazione; Romano: Psv out, contatti per Perisic. Diaby vuole l’Inter: il punto sull’affare e cosa manca.

