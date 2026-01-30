Calciomercato Inter | sondaggio del Liverpool per Dumfries la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere Novità importanti

Il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries, ma l’Inter ha subito chiarito che il giocatore non è in vendita. La società nerazzurra vuole mantenere il suo esterno e non ha intenzione di discutere offerte al momento. La trattativa tra i due club si ferma qui, senza ulteriori sviluppi.

