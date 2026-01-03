Calciomercato Inter offerte importanti per Luis Henrique La risposta dei nerazzurri

Da internews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato dell'Inter, sono arrivate offerte significative per Luis Henrique. La società nerazzurra sta valutando attentamente le proposte ricevute, considerando le possibili implicazioni sportive e finanziarie. La risposta del club sarà determinante nelle prossime settimane, mentre si continua a monitorare il mercato in vista delle eventuali operazioni di trasferimento.

Inter News 24 Calciomercato Inter, sono giunte delle offerte davvero molto importanti per Luis Henrique. Ecco qual è stata la risposta dei nerazzurri. Il mercato invernale della Beneamata entra nel vivo con un obiettivo chiaramente definito: riportare a Milano Joao Cancelo. Il talentuoso esterno portoghese, oggi in forza all’Al-Hilal e riconosciuto globalmente per la sua straordinaria capacità di agire da regista aggiunto sulla corsia laterale, è l’uomo scelto per alzare il livello qualitativo della rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza milanese punta a ottenere il sì definitivo del calciatore entro una settimana, evitando estenuanti trattative per mettere il rinforzo subito a disposizione di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter offerte importanti per luis henrique la risposta dei nerazzurri

© Internews24.com - Calciomercato Inter, offerte importanti per Luis Henrique. La risposta dei nerazzurri

Leggi anche: Calciomercato Inter: Luis Henrique, ovvero la pazienza è la virtù dei forti

Leggi anche: Luis Henrique delude in Napoli Inter: 20 minuti senza incisività per il rinforzo estivo dei nerazzurri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, come sta Frattesi? I retroscena sull'infortunio; Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic: l'Inter riflette sulla recompra; Calciomercato Inter, Frattesi in Turchia: ecco la cifra richiesta; Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?.

Calciomercato Inter, Frattesi in Turchia: ecco la cifra richiesta - Sul fronte uscite in casa Inter il nome che merita maggiore attenzione al momento è quello di Davide Frattesi. msn.com

Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni - La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell’attaccante campano ... diregiovani.it

calciomercato inter offerte importantiMoretto: “Frattesi, club turchi pronti: ecco la cifra!”. Romano: “Sulla Juve l’Inter fa sapere…” - Arrivano importanti novità riguardanti Davide Frattesi: il centrocampista resta in uscita dall'Inter già nel mercato di gennaio ... msn.com

CALCIOMERCATO INTER: COSA SERVE A CHIVU!

Video CALCIOMERCATO INTER: COSA SERVE A CHIVU!

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.