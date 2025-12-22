Calciomercato Inter Dumfries lascerà i nerazzurri Il piano dei lombardi è abbastanza chiaro

Calciomercato Inter: niente fretta per il sostituto di Dumfries, i nomi sul taccuino Il Calciomercato Inter in vista della sessione invernale appare prudente e ragionato, nonostante l’infortunio di Denzel Dumfries abbia lasciato scoperta la corsia di destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Alessandro Sugoni, la dirigenza nerazzurra guidata da Beppe Marotta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Dumfries lascerà i nerazzurri. Il piano dei lombardi è abbastanza chiaro Leggi anche: Inter, tutti pazzi per Pio Esposito: il piano dei nerazzurri per il classe 2005 è chiaro Leggi anche: Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’Inter e il dopo Dumfries: fari puntati sull’avversario in Supercoppa | CM.IT - Oltre a Dodò occhio anche a un altro ‘italiano’ come Holm, questa sera avversario proprio dell’ Inter nella sfida di Supercoppa con la maglia del Bologna. calciomercato.it

Inter: lungo stop per Dumfries, Marotta ha già individuato il sostituto - L'Inter rischia di perdere Dumfries per diverso tempo e per il sostituto il nome giusto potrebbe arrivare dalla Francia. calciomercatonews.com

Inter, il sostituto di Dumfries arriva dalla Premier: City beffato - Denzel Dumfries è diventato un vero e proprio mistero in casa Inter, al punto che la dirigenza starebbe addirittura pensando di sostituirlo. calciomercatonews.com

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Ordoñez #Muharemovic L’Inter guarda al futuro: Ordoñez o Muharemovic Ecco il profilo più congeniale Nel cuore dell’Europa calcistica, due giovani difensori stanno attirando l’attenzione dei top club: Joe x.com

Davide Frattesi resta un obiettivo della Juventus per il calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, l'Inter però non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco perché per cederlo alla Juventus, ma in genereale, i neraz - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.