Calciomercato Spezia chiuso il colpo in prospettiva a centrocampo | arriva Romano in prestito dalla Roma! I dettagli

Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto di Romano dalla Roma, in prestito. L’operazione mira a rafforzare il centrocampo in vista del prosieguo della stagione. Entrambi i club hanno concluso l’accordo con attenzione ai dettagli, puntando a un investimento in prospettiva per il futuro della squadra ligure.

dell’operazione tra i 2 club Lo Spezia guarda al futuro e pesca nella Capitale per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club ligure ha praticamente chiuso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

