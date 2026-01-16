Calciomercato Inter fumata bianca Mlacic | accordo totale con l’Hajduk Spalato Cifre dettagli e tempistiche

L'Inter ha concluso l'accordo con l'Hajduk Spalato per il trasferimento di Mlacic. Le trattative si sono concluse positivamente e il difensore si trasferirà a Milano tra domenica sera e lunedì. Di seguito, i dettagli sulle cifre, le tempistiche e le modalità del trasferimento.

Inter News 24 Calciomercato Inter, arriva l'agognata fumata bianca per Mlacic: il difensore sbarcherà a Milano tra domenica sera e lunedì. L'Inter ha piazzato il colpo per la difesa del futuro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Hajduk Spalato ha accettato l'ultima offerta nerazzurra per Mlacic: l'operazione si chiuderà per una base fissa di 5 milioni di euro più bonus. Un'accelerata decisiva che permette a Marotta e Ausilio di battere la concorrenza e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico. Calciomercato Inter, il programma del giocatore: firma e rientro in Croazia.

Inter, pronto un rilancio per Mlacic: l’Hajduk chiede 6 milioni - I nerazzurri, rispetto agli ultimi giorni, sono andati maggiormente incontro alla richiesta da 6 milioni di euro del club croato, offrendo 4 milioni più bonus: non c’è ancora l’accordo, ma nelle ... gianlucadimarzio.com

Sky - Mlacic, via libera per l'Inter: ecco quando sbarcherà in Italia. Per lui pronto un contratto quinquennale - Fumata bianca fu quella comparsa già nella giornata di ieri sui comignoli della trattativa tra l'Inter e l'Hajduk Spalato per Branimir Mlacic. msn.com

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

