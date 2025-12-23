Nuovo difensore Milan Di Marzio spara tre nomi a sorpresa | Occhio a Gatti ma non solo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rivelato i possibili obiettivi del Milan per rinforzare il reparto difensivo. Nel suo approfondimento, il giornalista indica tre nomi, tra cui spicca Gatti, evidenziando le possibili strategie di mercato dei rossoneri. Questa analisi offre uno sguardo chiaro sulle scelte future del club lombardo in vista della prossima finestra di trasferimenti.

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha spiegato come intende muoversi il Milan per l'acquisto del suo nuovo difensore centrale nell'imminente finestra trasferimenti. Spunta un nome davvero a sorpresa. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

