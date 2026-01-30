Calcio sorteggi Champions | Bodoe-Inter Galatasaray-Juve

Questa mattina a Nyon si sono svolti i sorteggi dei playoff di Champions League. L’Inter affronterà il Bodø in Norvegia, mentre la Juventus di Spalletti se la vedrà con il Galatasaray di Osimhen. L’Atalanta, invece, incontrerà il Dortmund. Le tre squadre italiane sono pronte a scendere in campo per passare il turno.

Roma, 30 gen. (askanews) – Il sorteggio dei playoff di Champions League a Nyon ha regalato queste avversarie alle tre italiane ancora in corsa: niente Mourinho per l’Inter che pesca i norvegesi del Bodø; per la Juventus di Spalletti c’è il Galatasaray di Osimhen; all’Atalanta tocca il Dortmund. Playoff Champions League BodøGlimt – Inter Galatasaray – Juventus Borussia Dortmund – Atalanta Monaco-Psg Qarabag-Newcastle Bruges-Atletico Madrid Olympiacos-Leverkusen Benfica-Real Madrid L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Champions League

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

La Juventus affronterà il Galatasaray negli spareggi di Champions League.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sorteggi tostissimi: perché Inter, Juve e Atalanta rischiano tutte

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Il cammino dell'Inter: ai playoff Mourinho o il Bodo. Agli ottavi rischio Manchester City; Inter, ecco il cammino europeo: ai playoff una tra Benfica e Bodo Glimt, poi una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Calcio, sorteggi Champions: Bodoe-Inter, Galatasaray-JuveRoma, 30 gen. (askanews) – Il sorteggio dei playoff di Champions League a Nyon ha regalato queste avversarie alle tre italiane ancora in corsa: niente Mourinho per l’Inter che pesca i norvegesi del Bo ... askanews.it

Champions League, sorteggi playoff: Inter contro il Bodo, Juventus contro il Galatasaray. Per l'Atalanta il Borussia DortmundSi chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato ... leggo.it

Di Marzio - L'Inter sta continuando a lavorare per Diaby e per avere il via libera dal fondo PIF. Il giocatore spinge per arrivare in Italia. - facebook.com facebook