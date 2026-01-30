La Juventus affronterà il Galatasaray negli spareggi di Champions League. I sorteggi hanno ufficializzato gli abbinamenti, con l’Inter e l’Atalanta che invece si preparano ad altri confronti. La squadra bianconera si gioca l’ingresso diretto alla fase a gironi, mentre il Galatasaray cerca di superare l’ostacolo per entrare nella massima competizione europea. La sfida si annuncia aperta, con le due squadre che scenderanno in campo nelle prossime settimane.

di Marco Baridon Sorteggi playoff Champions League: l’avversaria della Juventus negli spareggi della competizione europea. Il racconto dall’urna di Nyon. Dopo aver superato la League Phase ed essersi qualificata ai playoff di Champions League da testa di serie, ora la Juventus giocherà contro il Galatasaray negli spareggi. L’urna di Nyon, alle 12.00, ha decretato tutti gli accoppiamenti e la sfidante della squadra di Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: contatti col Tottenham per Kolo Muani. Le altre opzioni per l’attacco Sorteggi playoff Champions League LIVE: gli aggiornamenti. Benfica-Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorteggi playoff Champions League: Juve Galatasaray agli spareggi, gli abbinamenti completi. Inter e Atalanta…

Approfondimenti su Juventus Galatasaray

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Oggi si sono svolti i sorteggi dei playoff di Champions League 202526.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Galatasaray

Argomenti discussi: Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio; Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando si svolge, come funziona e dove vederlo; La guida al sorteggio dei playoff di Champions.

Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoffDa Nyon le tre italiane rimaste scopriranno le loro avversarie nel prossimo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sorteggi Champions League, le avversarie ai playoff di Inter, Juventus e Atalanta. Orario e dove vederli in tvSi chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato ... leggo.it

Oggi ci sono i sorteggi per gli spareggi di Champions League x.com

Chi vincerà la Champions League L’algoritmo parla chiaro: c’è solo un’italiana in corsa! - facebook.com facebook