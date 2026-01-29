Ex California Bakery aperto il nuovo bando per il locale alla funicolare

La ex California Bakery riapre i battenti con un nuovo bando per il locale vicino alla funicolare. Dopo aver chiuso i battenti poco meno di due mesi fa, il locale si prepara a tornare in attività, questa volta sotto una nuova gestione. La zona si riempie di curiosità e attesa per capire quale sarà il futuro di uno dei punti di riferimento del quartiere.

Poco meno di due mesi fa, quasi a sorpresa, abbassava le serrande California Bakery, dopo anni di attività. Quel piccolo angolo d’America aveva trovato casa alla stazione superiore della funicolare, uno dei punti più frequentati dai turisti in transito verso Città Alta, riuscendo nel tempo a costruirsi una clientela affezionata. Dopo la chiusura, Atb -proprietaria del locale – ha lavorato insieme al Comune per definire un nuovo percorso di assegnazione degli spazi: fino a venerdì 27 febbraio, infatti, sarà possibile presentare domanda per la locazione commerciale dell’immobile. Verranno prese in considerazione le iniziative che valorizzino le tradizioni, il legame con il territorio e l’eccellenza del sistema culinario italiano, contribuendo a rafforzare il ruolo della Funicolare come esperienza culturale, oltre che di mobilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

