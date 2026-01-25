Mistero in pieno centro La caduta e l’uomo in fuga | È lui l’assassino del B&B Caccia allo straniero visto allontanarsi da via Nerino

Un episodio inquietante si è verificato nel cuore di Milano, in via Nerino. Dopo una caduta sospetta e la fuga di un uomo, si apre un'indagine per chiarire l’identità della vittima e le circostanze dell’accaduto. Le autorità stanno cercando di identificare il morto, con varie ipotesi sulla sua provenienza, per ricostruire i dettagli di questa vicenda che ha scosso il centro cittadino.

Milano, 25 gennaio 2026 – Come si chiama il morto di via Nerino? Le possibilità sono tre, a meno che nessuno dei documenti con nazionalità e nomi diversi repertati dalle tute bianche della Scientifica sia quello giusto. Una cosa è certa: la foto è sempre la stessa e ritrae il volto dell’uomo che nel tardo pomeriggio di venerdì è precipitato nel cortile interno di un palazzo signorile a due passi da piazza Duomo. Inizialmente, tutto sembrava condurre a un imprenditore romeno di 54 anni incensurato in Italia e con interessi economici all’estero, ma il ritrovamento di più carte d’identità fa predicare prudenza agli investigatori coordinati dal pm Rosario Ferracane, che hanno già attivato i canali di cooperazione internazionale per trovare una possibile corrispondenza con le impronte digitali schedate negli archivi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Morte nel bed&breakfast in centro. Il volo dal quarto piano l'uomo in fuga, l'ipotesi di omicidioNel cuore della città, si indaga sulla morte di un uomo romeno di 54 anni, avvenuta ieri alle 18 in un bed&breakfast.

