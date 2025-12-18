Incidenti violenti in finale di Copa Colombia | i tifosi si fronteggiano con coltelli e machete

Alla fine della finale di Copa Colombia, la tensione è esplosa in violenza tra tifosi, trasformando lo stadio in un campo di battaglia. Coltelli e machete sono sfilati tra le folle infuriate, mentre l’invasione degli spalti ha scatenato il caos, lasciando dietro di sé un’immagine di paura e scontri. Un evento che scuote il calcio colombiano e mette in discussione la sicurezza degli eventi sportivi.

