Incidenti violenti in finale di Copa Colombia | i tifosi si fronteggiano con coltelli e machete
Alla fine della finale di Copa Colombia, la tensione è esplosa in violenza tra tifosi, trasformando lo stadio in un campo di battaglia. Coltelli e machete sono sfilati tra le folle infuriate, mentre l’invasione degli spalti ha scatenato il caos, lasciando dietro di sé un’immagine di paura e scontri. Un evento che scuote il calcio colombiano e mette in discussione la sicurezza degli eventi sportivi.
Il caos è scoppiato al termine della partita vinta dall'Atletico Nacional contro l'Independiente Medellin: i tifosi fanno invasione e trasformano il rettangolo verde in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Copa Libertadores, Flamengo parte per la finale: la festa dei tifosi finisce in scontri con la polizia
Leggi anche: Lotta tra bande a Prato e scia di sangue, agguati con machete e coltelli: 4 uomini arrestati
Incidenti violenti in finale di Copa Colombia: i tifosi si fronteggiano con coltelli e machete - Il caos è scoppiato al termine della partita vinta dall'Atletico Nacional contro l'Independiente Medellin: i tifosi fanno invasione e trasformano il rettangolo ... fanpage.it
Sabato sera lungo l’autostrada Salerno–Avellino si sono verificati violenti incidenti tra gruppi di ultras dell’Ebolitana e della Battipagliese - facebook.com facebook
I violenti cercano l'incidente. Con gli altri si gioca a nascondino L’editoriale di @Capezzone x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.