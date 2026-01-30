Buoni per prodotti aproteici stop alla carta | serve solo la tessera sanitaria

Da domenica 1 febbraio, i cittadini non riceveranno più i buoni cartacei per i prodotti aproteici. L’intera procedura si svolgerà esclusivamente attraverso la tessera sanitaria, eliminando così la carta. La novità mira a semplificare il servizio e ridurre i passaggi burocratici.

Un’ulteriore semplificazione nei servizi ai cittadini: a partire da domenica 1 febbraio l’erogazione dei buoni acquisto per prodotti aproteici passerà dal sistema cartaceo a una gestione totalmente dematerializzata. La novità, realizzata in collaborazione con il servizio farmaceutico dell’Ausl e con le associazioni delle farmacie convenzionate della provincia di Ferrara, consentirà agli assistiti di ottenere i prodotti spettanti in modo più semplice e immediato. Ai cittadini che ne hanno diritto, sarà infatti sufficiente presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria: il sistema riconoscerà automaticamente il diritto al beneficio e scalerà l’importo del buono, senza necessità di esibire o conservare documentazione cartacea.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

