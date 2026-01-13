Attenti alla nuova truffa | la tua tessera sanitaria è in scadenza

Recentemente circola una nuova truffa via email o messaggio: “la tua tessera sanitaria è in scadenza”. Si tratta di una strategia di phishing che sfrutta la paura e la fretta per indurre le persone a fornire dati sensibili. Questo articolo analizza in modo chiaro e obiettivo come riconoscere questa truffa, proteggersi e agire con consapevolezza per evitare rischi e frodi online.

Truffa della tessera sanitaria: come difendersi dalla nuova campagna di phishing - Dalla falsa scadenza ai dati personali rubati: come funziona l’attacco alle nostre informazioni sensibili. repubblica.it

«La tua multa non è stata pagata, clicca qui per risolvere»: la nuova truffa arriva per e-mail - «Gentile cittadino, dai controlli effettuati dai nostri uffici risulta che il pagamento relativo alla sanzione amministrativa per sosta non autorizzata non è stato ancora registrato nei termini ... unionesarda.it

Attenti allo smishing! Ascolta l'episodio del nostro podcast in cui parliamo di una tecnica sempre più diffusa: i messaggi che invitano a scaricare una “nuova App” bancaria e cancellare quella precedente. Dietro queste richieste si nascondono versioni fake - facebook.com facebook

Guerra Ucraina, Zelensky: Potrebbe esserci nuovo attacco da Russia. Attenti x.com

