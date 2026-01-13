Attenti alla nuova truffa | la tua tessera sanitaria è in scadenza
Recentemente circola una nuova truffa via email o messaggio: “la tua tessera sanitaria è in scadenza”. Si tratta di una strategia di phishing che sfrutta la paura e la fretta per indurre le persone a fornire dati sensibili. Questo articolo analizza in modo chiaro e obiettivo come riconoscere questa truffa, proteggersi e agire con consapevolezza per evitare rischi e frodi online.
“La tua tessera sanitaria è in scadenza”. Basta questa frase per scatenare l’urgenza. Ma è davvero così? Un’analisi lucida della nuova truffa phishing che colpisce i cittadini italiani e sfrutta fiducia, fretta e distrazione. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
