NEW YORK – Hilary Duff ha annunciato l’attesissimo arrivo del suo primo nuovo album dopo più di 10 anni. “Luck. or something” arriverà ovunque tramite Atlantic Records venerdì 20 febbraio 2026. “Mi viene spesso chiesto come faccio ad avere ancora la testa sulle spalle dopo essere cresciuta in questo settore”, afferma Hilary. “Il titolo dell’album è il mio modo di rispondere a questa domanda. È fortuna, ma c’è anche un grande peso nel ‘.or something’. Molte delle cose che ho passato sono racchiuse lì, e sento che in definitiva è questo che mi ha plasmato.” Hilary presenterà luck.or something a gennaio con il breve tour “Small Rooms, Big Nerves”, una serie di concerti live speciali già SOLD-OUT che segnano le sue prime apparizioni da headliner in oltre un decennio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Luck… or something”, dopo più di 10 anni un nuovo album per Hilary Duff