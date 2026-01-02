I 10 album più attesi del 2026 da Geolier a Laura Pausini

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di uscite discografiche di rilievo, con artisti italiani e internazionali pronti a presentare nuovi album. Da Geolier a Laura Pausini, passando per le più grandi star del K-Pop e della musica d’autore, il panorama musicale si prepara a offrire contenuti di grande interesse per gli appassionati di vari generi e culture. Un appuntamento importante per gli amanti della musica, sia a livello nazionale che globale.

Rap italiano e statunitense, musica d’autore e il ritorno delle più grandi stelle del K-Pop. È quanto ci attende a livello musicale nel 2026, anno in cui sono attese alcune delle celebrità più importanti della scena nazionale e internazionale. Si inizia subito a gennaio con i nuovi album di Geolier, tra gli artisti più ascoltati sulle piattaforme streaming negli ultimi 12 mesi, e Kid Yugi, fra gli astri nascente del rap nostrano. Dall’estero dovrebbe arrivare invece l’atteso Bully di Kanye West, a meno di ulteriori rinvii. Ecco quali sono i 10 dischi più attesi dai fan. I 10 album italiani e internazionali più attesi del 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

