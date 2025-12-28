Aveva fatto sparire un regalo di Natale che una 35enne aveva appena ricevuto dal corriere e aveva riposto nel sottoscala condominiale: per questo ora è stato arrestato un 49enne albanese. L’uomo infatti aveva violato gli obblighi della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali. Il fatto era avvenuto martedì scorso, intorno alle 17.30, quando l’uomo, dopo essere entrato in un palazzo di corso Umberto I, aveva portato via un pacco. All’interno c’era un maglione, che una ragazza aveva appena ricevuto dal corriere e che doveva essere il regalo di Natale per il suo fidanzato. La civitanovese lo aveva lasciato nel sottoscala del palazzo, aveva chiuso il portone di casa e poi era uscita in compagnia della madre e di una amica, pensando di portarlo in casa al rientro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba il dono di Natale a una donna. Finisce in carcere un 49enne

