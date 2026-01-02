Analisi della sfida Brighton-Burnley del 3 gennaio 2026 alle ore 16:00, con dettagli sulle formazioni, quote e pronostici. Il Burnley, in grave difficoltà con dieci partite senza vittoria, cerca riscatto, mentre il Brighton, in crisi da sei giornate, tenta di interrompere il trend negativo. Una partita importante per entrambe le squadre, con obiettivi e motivazioni diverse. Approfondimenti e previsioni su InfoBetting, il punto di riferimento per le scommesse sportive.

Se il Burnley non vince da dieci partite, di cui otto perse, non sta molto meglio un Brighton che non vince da sei giornate nelle quali ha colto solo tre punti grazie a due pareggi (1-1 all’andata e 2-2 al ritorno martedì sera in trasferta) contro il West Ham e a quello casalingo contro il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brighton-Burnley (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

