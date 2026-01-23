Fulham-Brighton sabato 24 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Fulham e Brighton, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:00, rappresenta un importante momento di confronto tra due squadre alla ricerca di migliorare la propria posizione in classifica. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per comprendere le possibili evoluzioni di questa sfida nel contesto della stagione.

Fulham e Brighton si affrontano in una posizione di classifica che senza adeguate accelerazioni nel girone di ritorno rischia di diventare un limbo dal quale non uscire mai. I londinesi hanno un punto in più, nonostante la sconfitta patita nel turno precedente ad Elland Road per un gol segnato al 91° minuto da Lukas Nmecha,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

