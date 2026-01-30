Bridgerton 4 è Cenerentola 2.0 Eppure lo guardiamo lo stesso anche se sappiamo come andrà a finire

La quarta stagione di Bridgerton torna con i soliti cliché: una trama prevedibile, quasi come una rivisitazione moderna di Cenerentola. Nonostante tutto, gli spettatori continuano a seguirla, attratti dalla formula che funziona da anni. Gli episodi scorrono veloci, anche se si sa già come finirà, e questo sembra bastare per mantenere alta l’attenzione.

Prima di congedarsi da Benedict, però, perde qualcosa di suo. Non la scarpetta di cristallo ma un guanto bianco che genererà nel giovane Bridgerton il desiderio di ritrovare quella ragazza in tutto il regno, cioè volevamo dire in tutta Londra, con la speranza di coronare il suo sogno d'amore. Mettendo da parte il fatto che Bridgerton non si è mai guardato per la trama, sarebbe interessante ragionare su cosa ce lo faccia piacere e gustare visto che è alquanto prevedibile come andrà a finire - scommettiamo la prossima vincita del Superenalotto che Benedict e Sophie si metteranno insieme e daranno una bella lezione alla matrigna cattiva? -. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Durante il global junket di Bridgerton 4, abbiamo intervistato Yerin Ha e Luke Thompson, chiedendo loro quale sia l’elemento che rende questa serie così coinvolgente.

La quarta stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix, portando con sé nuove storie e personaggi.

