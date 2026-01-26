Bridgerton 4 l' intervista a Yerin Ha e Luke Thompson | Sappiamo che finirà bene ma soffriamo lo stesso

Durante il global junket di Bridgerton 4, abbiamo intervistato Yerin Ha e Luke Thompson, chiedendo loro quale sia l’elemento che rende questa serie così coinvolgente. I protagonisti hanno condiviso le loro riflessioni, sottolineando che, nonostante sappiano che la storia avrà un lieto fine, l’attrattiva rimane intatta. Un approfondimento che offre uno sguardo sincero sul fascino duraturo di Bridgerton.

Al global junket di Bridgerton 4 abbiamo domandato al cast quale sia l'ingrediente segreto che rende storie come queste così magnetiche. Quando unisci due forze trainanti del mondo dello showbusiness come Netflix e Shonda Rhimes è altamente probabile che, da questo matrimonio, scapperà fuori qualcosa in grado di lasciare il segno. Cosa anche più probabile se, a questi due fattori, se ne aggiunge un terzo: ovvero una saga letteraria di gran successo. È esattamente quello che è accaduto con Bridgerton la serie tratta dai romanzi dell'americana Julia Quinn ambientati durante una versione alternativa della Regency era inglese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

