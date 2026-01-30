La quarta stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix, portando con sé nuove storie e personaggi. I primi episodi sono già disponibili, mentre la seconda parte arriverà il 26 febbraio. La serie torna a immergere gli spettatori nella Londra del 1800, tra abiti eleganti, pettegolezzi di corte e intrighi amorosi, questa volta con un tocco di emancipazione e un personaggio coreano. La tradizione si mescola alle novità, e i fan sono già pronti a scoprire cosa succederà ai protagonisti.

Cari gentili lettori, siete pronti a rituffarvi nella Londra del 1800, tra i pettegolezzi di corte di Lady Whistledown, scone caldi serviti con il tè, abiti color pastello stile impero e storie d’amore travagliate? È meglio per voi di sì, perché su Netflix è tornato Bridgerton con i primi episodi della sua quarta stagione (la seconda parte debutterà sulla piattaforma il 26 febbraio). La serie prodotta da Nostra Signora del piccolo schermo Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), basata sulla saga letteraria firmata da Julia Quinn (Mondadori), è ambientata nel mondo dell’ alta società londinese durante la Reggenza inglese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bridgerton IV: se Cenerentola è emancipata e coreana

Approfondimenti su Bridgerton UK

La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix con un nuovo ballo in maschera.

La serie Bridgerton torna in tv con una quarta stagione, portando avanti le storie di famiglia e intrighi che hanno conquistato il pubblico fin dal primo episodio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bridgerton UK

Argomenti discussi: Bridgerton 4, nel segno di Cenerentola un nuovo amore sboccia al ballo; Bridgerton IV: se Cenerentola è emancipata e coreana; Bridgerton 4: Parte 1 – Quando Cenerentola incontra il fratello giusto; Bridgerton 4 su Netflix: Benedict, Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli Bridgerton.

Bridgerton IV: se Cenerentola è emancipata e coreanaCari gentili lettori, siete pronti a rituffarvi nella Londra del 1800, tra i pettegolezzi di corte di Lady Whistledown, ... quotidiano.net

Bridgerton 4 su Netflix: Benedict, Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli BridgertonBridgerton torna su Netflix con un ballo in maschera e una nuova storia d’amore. Benedict si innamora di una donna misteriosa, tra desiderio, segreti e un cliffhanger mozzafiato. panorama.it

La recensione della 4° stagione di Bridgerton: copiare Cenerentola non basta a portare la serie ai fasti della prima stagione Su Netflix dal 29 gennaio sono disponibili i primi quattro episodi della quarta stagione di Bridgerton, la serie romantica prodotta da Sh - facebook.com facebook

#Bridgerton torna oggi su #Netflix. Dopo il matrimonio di #Colin e #Penelope e la rivelazione di #LadyWhistledown, l’attenzione si sposta su #Benedict Bridgerton e la misteriosa #SophieBaek, ispirata alla fiaba di #Cenerentola x.com