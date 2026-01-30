Bridgerton 4 chi è la nuova Cenerentola Yerin Ha

La quarta stagione di Bridgerton introduce una nuova protagonista: Yerin Ha. L’attrice coreana interpreta la “Cenerentola” della serie, portando sul set un volto fresco e una storia che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. La sua presenza segna un cambio di passo per la serie, che continua a rinnovarsi con personaggi e trame sempre più avvincenti.

C’è sempre una nuova favola pronta a prendere forma nell’universo di Bridgerton e la quarta stagione ha già trovato la sua eroina. Si chiama Yerin Ha, è giovane, talentuosa e con una storia personale che sembra fatta apposta per conquistare il pubblico di Netflix. È lei a vestire i panni di Sophie Beak, la misteriosa Dama d’Argento destinata a cambiare il destino di Benedict Bridgerton, uno dei personaggi più affascinanti (e irrisolti) della saga ambientata nell’Era Regency. Chi è Yerin Ha, la nuova protagonista di Bridgerton 4. L’attesa è finalmente finita e Bridgerton 4 è approdato su Netflix con la prima delle due parti di questa nuova stagione che vede al centro il più scapestrato, libertino e fluido dei fratelli Bridgerton: Benedict (Luke Thompson). 🔗 Leggi su Dilei.it

