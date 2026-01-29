Yerin Ha chi è il nuovo volto femminile di ‘Bridgerton’

Yerin Ha diventa il nuovo volto femminile di 'Bridgerton'. La serie Netflix si rinnova con l’arrivo di una nuova protagonista, dopo Phoebe Dynevor, Simone Ashley e Nicola Coughlan. Yerin Ha prende il suo posto e si prepara a portare una ventata di freschezza alla famosa saga.

(Adnkronos) – Dopo Phoebe Dynevor, Simone Ashley e Nicola Coughlan, è Yerin Ha la nuova protagonista femminile di 'Bridgerton'. A lei Netflix ha affidato il ruolo di Sophie Baek, l'interesse romantico del secondogenito di casa Bridgerton, Benedict, nella quarta stagione. Classe 1998, Yerin Ha è nata a Sydney, in Australia, da genitori sudcoreani. Proprio in onore delle sue origini al personaggio di Sophie è stato cambiato il cognome: da Beckett, come era stata battezzata nei libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie Netflix, a Beak. "Un nome è il primo elemento di identità che condividi con il mondo ed è per questo che cambiarne uno può avere un impatto così forte", afferma Ha.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

