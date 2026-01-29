Yerin Ha diventa la nuova protagonista femminile di Bridgerton, sostituendo Phoebe Dynevor, Simone Ashley e Nicola Coughlan nel ruolo di Sophie Baek. La serie si prepara a una stagione tutta nuova, con l’attore coreano che prende il centro della scena.

Dopo Phoebe Dynevor, Simone Ashley e Nicola Coughlan, è Yerin Ha la nuova protagonista femminile di Bridgerton. A lei Netflix ha affidato il ruolo di Sophie Baek, l’interesse romantico del secondogenito di casa Bridgerton, Benedict, nella quarta stagione della popolare serie in costume. Un’investitura che rappresenta non solo un’opportunità per l’attrice, ma anche un segnale di cambiamento nelle scelte narrative della produzione. Classe 1998, Yerin Ha è nata a Sydney, in Australia, da genitori sudcoreani. Proprio in onore delle sue origini, al personaggio di Sophie è stato cambiato il cognome: da Beckett, come era stata battezzata nei libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie Netflix, a Baek. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Yerin Ha: l’interprete della nuova eroina rivoluzionaria di Bridgerton, Sophie Baek

Approfondimenti su Bridgerton Yerin Ha

Yerin Ha, attrice canadese di origini coreane, si prepara a farsi conoscere dal grande pubblico con il suo ruolo in Bridgerton 4, in uscita su Netflix.

Yerin Ha, attrice australiana di origini sudcoreane, ha conquistato i fan interpretando Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bridgerton Yerin Ha

Argomenti discussi: Bridgerton, chi è Yerin Ha: l'attrice che interpreta Sophie Baek; Chi è Yerin Ha, l'attrice che interpreta Sophie in Bridgerton 4 (e dove l'abbiamo già vista); Chi è Yerin Ha, la protagonista di Bridgerton 4; Chi è Yerin Ha, l’attrice protagonista di Bridgerton 4 che interpreta Sophie.

Chi è Yerin Ha, l'attrice coreano-australiana protagonista della nuova stagione di «Bridgerton»Dopo Phoebe Dynervor, Simone Ashley, Nicola Coughlan e Hannah Dodd, è il turno di Yerin Ha. Nei panni di Sophie Beak, l'attrice coreano-australiana, classe 1998, è la protagonista della quarta stagion ... msn.com

Yerin Ha, chi è l’attrice che interpreta Sophie Baek in Bridgerton 4L’arrivo della quarta stagione di Bridgerton su Netflix ha finalmente svelato al grande pubblico il volto di Sophie Baek. A prestare il volto alla donna capace di far innamorare Benedict, lo scapolo ... 105.net

Disponibili da oggi su Netflix i primi episodi della stagione 4 di #Bridgerton, dedicati al secondogenito bohémien Benedict e alla sua storia d'amore con Sophie Baek. Al link tutto quello che bisogna sapere: x.com

Disponibili da oggi su Netflix i primi episodi della stagione 4 di #Bridgerton, dedicati al secondogenito bohémien Benedict e alla sua storia d'amore con Sophie Baek. Al link tutto quello che bisogna sapere: - facebook.com facebook