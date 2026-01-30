Brescia | Mostra Paesaggi in Blues

Alle 18 di sabato 31 gennaio, l’Associazione Artisti Bresciani apre le porte alla mostra “Paesaggi in Blues” di Maria Grazia Bellini. L’artista presenta le sue opere in una personale che invita il pubblico a immergersi in un mondo di paesaggi dipinti con tonalità blues. L’inaugurazione è aperta a tutti e si svolge nella sede dell’associazione, nel cuore della città.

Alle 18 di Sabato 31 gennaio, presso la sede dell'Associazione Artisti Bresciani sarà inaugurata la mostra "Paesaggi in Blues", personale dell'artista Maria Grazia Bellini. L'esposizione segna il ritorno dell'artista nelle sale dell'AAB, dove già nel 2008 aveva presentato la mostra "Muri", tappa iniziale di un percorso di ricerca che nel tempo si è sviluppato e consolidato. Le opere in mostra raccontano periferie, muri, interni, capannoni, alberi e frammenti di paesaggio attraversati da una malinconia trattenuta e mai rassegnata.

