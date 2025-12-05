Paesaggi Assoluti di Roberto Ghezzi apre la mostra

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Apre sabato 13 dicembre al Castello di Poppi la mostraPaesaggi Assoluti” dell’artista Roberto Ghezzi, a cura di Anna Ricci e con le foto di Francesco Fedeli. L’inaugurazione è in programma alle 17 e dopo il taglio del nastro, guidati dall’artista, si potranno conoscere da vicino le fasi del suo lavoro sul campo. L’esposizione presenta un percorso di ricerca che intreccia arte contemporanea, osservazione scientifica e studio diretto degli ambienti naturali, e resterà aperta al pubblico fino al 31 maggio. Ghezzi, cortonese di nascita e apprezzato artista a livello internazionale, è noto per le sue “Naturografie”, opere realizzate attraverso l’interazione diretta tra superfici in tessuti naturali e gli ecosistemi in cui vengono collocate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

