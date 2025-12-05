Licei in vasca 12 Licei Napoletani si affronteranno nella Piscina della Scandone
A partire dal prossimo 12 gennaio, gli studenti di 12 licei napoletani si sfideranno nelle acque della piscina Scandone per la terza edizione del torneo “Licei in Vasca”, promosso dalla Federazione Italiana Nuoto della Campania.Presentazione ufficiale e partecipantiL’evento, ideato dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 12.00 , nel Centro Federale di Napoli - Piscina Scandone, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Licei in vasca”, torneo di pallanuoto per studenti delle scuole napoletane. Interverranno: - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, “Licei in Vasca”: alla Scandone 12 scuole napoletane in acqua - Da gennaio ad aprile la terza edizione del torneo organizzato dalla Fin Campania con i giovani degli istituti superiori cittadini impegnati in due gironi ... Riporta napoli.repubblica.it
Torna “Licei in vasca”: 12 scuole si sfidano alla Scandone - Gli studenti di 12 istituti napoletani si affronteranno nell'acqua della ... Scrive msn.com
Liceos en el Agua: Competencia y Cooperación - Gli studenti di 12 istituti napoletani si affronteranno nell'acqua della piscina Scandone a partire dal prossimo 12 gennaio nella ... Secondo ilmattino.it
Seconda edizione del Torneo di pallanuoto Licei in Vasca - Il Liceo Scientifico Mercalli di Napoli è il vincitore della seconda edizione di "Licei in vasca", torneo di pallanuoto riservato agli Istituti superiori di Napoli, organizzato dalla Federnuoto ... Secondo ansa.it
Pallanuoto a Napoli, alla piscina Scandone la terza edizione di “Licei in vasca” - Si terrà giovedì 4 dicembre, con inizio alle ore 12, nel centro federale di Napoli- Riporta msn.com