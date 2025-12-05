Licei in vasca 12 Licei Napoletani si affronteranno nella Piscina della Scandone

5 dic 2025

A partire dal prossimo 12 gennaio, gli studenti di 12 licei napoletani si sfideranno nelle acque della piscina Scandone per la terza edizione del torneo “Licei in Vasca”, promosso dalla Federazione Italiana Nuoto della Campania.Presentazione ufficiale e partecipantiL’evento, ideato dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

