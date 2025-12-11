Il tour di Albanese nelle medie e nei licei Insorge il centrodestra | Basta indottrinamento

Francesca Albanese, relatrice speciale ONU, sta portando avanti un tour nelle scuole medie e superiori, suscitando reazioni nel centrodestra. L'iniziativa, che coinvolge diverse città italiane, ha scatenato accuse di indottrinamento e di strumentalizzazione dell’istituzione scolastica. La questione divide opinioni e accende il dibattito sulla presenza di figure internazionali nei contesti educativi italiani.

Non solo Pisa, ma un vero e proprio tour quello che sta portando avanti la relatrice speciale Onu Francesca Albanese all'interno delle scuole. Si chiama «Docenti per Gaza» la rete di insegnanti che organizza la presenza della special rapporteur. Come si legge sul loro sito, la Albanese fa parte del progetto «Palestina racconta», in una serie di eventi dedicati alle tematiche tratte dal libro «Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite dalla Palestina» della relatrice. Si tratta di un «ciclo di incontri, con un approccio necessariamente decoloniale, si propone il duplice obiettivo di sensibilizzare gli studenti su cultura e storia della Palestina, superando le narrazioni stereotipate attraverso la ricca tradizione letteraria palestinese, e di portare la comunità studentesca a confrontarsi con il valore autentico della letteratura come strumento di memoria, identità e resistenza».

