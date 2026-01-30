Bowie Verona ufficiale l’arrivo dell’attaccante in gialloblù | il comunicato degli scaligeri e tutti i dettagli dell’operazione

Il Verona ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Kieron Bowie dall’Hibernian. La società gialloblù ha pubblicato il comunicato sul sito, confermando l’operazione e i dettagli dell’affare. L’attaccante, nato nel 2002, si trasferisce in prestito e si prepara a esordire con la maglia scaligera.

