Adama Traorè West Ham ufficiale il trasferimento dell’attaccante | il comunicato e i dettagli dell’operazione

Il West Ham ha annunciato ufficialmente di aver acquistato Adama Traorè. L’attaccante spagnolo lascia il suo vecchio club e si unisce ai Hammers con l’obiettivo di rafforzare la linea offensiva. La società ha pubblicato un comunicato dettagliato sull’operazione, confermando anche i termini dell’accordo. Ora Traorè si prepara a scendere in campo con la nuova maglia, portando velocità e potenza nel reparto avanzato.

Colpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: Felicissimo. Amo le sfideIl West Ham United è lieto di confermare l'ingaggio dell'esterno offensivo della nazionale spagnola Adama Traoré.. tuttomercatoweb.com

West Ham, in arrivo Adama Traorè dal Fulham: i dettagliVisualizzazioni: 0 Adama Traorè si trasferisce al West Ham dal Fulham con un contratto fino al 2026, opzione per il 2028. Ecco tutti i dettagli dell’affare. Il passaggio di Adama Traorè al West Ham Ad ... calciostyle.it

West Ham, in arrivo Adama Traorè dal Fulham: i dettagli https://www.calciostyle.it/calciomercato/west-ham-in-arrivo-adama-traore-dal-fulham-i-dettaglifsp_sid=1944119 di Virgilio Covelli facebook

Adama Traore, West Ham'da. (Fabrizio Romano) x.com