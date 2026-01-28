Adama Traorè West Ham ufficiale il trasferimento dell’attaccante | il comunicato e i dettagli dell’operazione
Il West Ham ha annunciato ufficialmente di aver acquistato Adama Traorè. L’attaccante spagnolo lascia il suo vecchio club e si unisce ai Hammers con l’obiettivo di rafforzare la linea offensiva. La società ha pubblicato un comunicato dettagliato sull’operazione, confermando anche i termini dell’accordo. Ora Traorè si prepara a scendere in campo con la nuova maglia, portando velocità e potenza nel reparto avanzato.
Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione Napoli Chelsea: due tifosi inglesi feriti e trasportati in ospedale! Il comunicato dei Blues e la ricostruzione di quanto successo Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni per la 23ª giornata di campionato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Adama Traorè West Ham
Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli
Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio, confermando la conclusione del suo trasferimento.
Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione
Il Lecce ha concluso l’acquisto di Cheddira dal Sassuolo.
Ultime notizie su Adama Traorè West Ham
Argomenti discussi: Adama Traore currently at the West Ham United training ground; West Ham close to Adama Traore deal, James Ward-Prowse to leave for Burnley; Nuno in dreamland as West Ham deal for ‘unstoppable’ winger ‘BACK ON’ and could happen ‘TODAY’; West Ham, confermato: Adama Traoré lascerà il Fulham! I dettagli.
Colpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: Felicissimo. Amo le sfideIl West Ham United è lieto di confermare l'ingaggio dell'esterno offensivo della nazionale spagnola Adama Traoré.. tuttomercatoweb.com
West Ham, in arrivo Adama Traorè dal Fulham: i dettagliVisualizzazioni: 0 Adama Traorè si trasferisce al West Ham dal Fulham con un contratto fino al 2026, opzione per il 2028. Ecco tutti i dettagli dell’affare. Il passaggio di Adama Traorè al West Ham Ad ... calciostyle.it
West Ham, in arrivo Adama Traorè dal Fulham: i dettagli https://www.calciostyle.it/calciomercato/west-ham-in-arrivo-adama-traore-dal-fulham-i-dettaglifsp_sid=1944119 di Virgilio Covelli facebook
Adama Traore, West Ham'da. (Fabrizio Romano) x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.