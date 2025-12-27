Non solo una strada intitolata a Biagio Conte anche la sede della quinta circoscrizione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edificio di largo Pozzillo, a Borgo Nuovo, che ospita anche la sede della quinta circoscrizione sarà intitolata a Biagio Conte. Lo prevede una determina firmata lo scorso 24 dicembre dal sindaco Roberto Lagalla, al termine dell'iter comunale per l'intestazione della palazzina al missionario. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: I 40 anni dalla morte di Biagio e Giuditta: "Ma la strada a loro intitolata è una fogna"

Leggi anche: Tutto pronto per via Biagio Conte, a tre anni dalla morte l'intitolazione della strada

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tutto pronto per via Biagio Conte, a tre anni dalla morte l'intitolazione della strada accanto alla sua Missione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.