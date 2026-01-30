Gioco d’azzardo online i numeri di Parma mettono i brividi | +51,5 milioni in un anno seconda in regione E Zibello è sopra la media nazionale

A Parma il settore del gioco d’azzardo online cresce velocemente. In un solo anno, le entrate sono salite di 51,5 milioni di euro, facendo della città la seconda in Emilia-Romagna per questo tipo di attività. Zibello supera addirittura la media nazionale. La regione fa i conti con un fenomeno che coinvolge sempre più persone e che non sembra conoscere battute d’arresto.

Gioco d’azzardo, i numeri di Parma mettono i brividi: +51,5 milioni in un anno per quanto riguarda l'online, seconda in regione dopo Bologna. E Zibello è sopra la media nazionale. Emerge questo dall'indagine “Pane e azzardo”, che esamina in dettaglio quanto accade nella nostra Regione sul fronte dell’azzardo.“Al lavoro contro l’azzardopatia” è il titolo dell’iniziativa con cui CGIL, SPI, Federconsumatori e Auser dell’Emilia Romagna, assieme alla campagna Mettiamoci in Gioco, sono tornate ad accendere un faro su un fenomeno in continuo e costante aumento, dai costi umani e sociali altissimi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

