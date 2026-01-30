Bonifica dell' ospedale vecchio prima dell' avvio del recupero | Rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti

La regione Lazio ha fatto un sopralluogo all’ex ospedale Grande degli Infermi, dove stanno completando la bonifica prima di partire con i lavori di recupero. Durante l’ispezione, sono state rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti, un passo importante per mettere in sicurezza l’area prima di riqualificarla. Alla visita hanno partecipato il direttore della direzione regionale cultura Luca Fegatelli e i tecnici del settore, che hanno verificato i lavori in corso.

Sopralluogo della Regione sull'immobile, il capogruppo FdI Daniele Sabatini: "Procediamo nella realizzazione del borgo della cultura" Sopralluogo della Regione Lazio all’ex ospedale Grande degli infermi alla presenza del direttore della direzione regionale cultura Luca Fegatelli e dei tecnici del settore. Ispezionati i locali del complesso immobiliare, oggetto dal mese di ottobre di importanti e complessi interventi di bonifica e di messa in sicurezza, passaggio essenziale per poter procedere con le successive opere di ristrutturazione e riqualificazione, destinate a trasformare il vecchio ospedale in un borgo della cultura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Bonifica Ospedale Pulizia dell'ospedale vecchio prima dell'avvio del recupero: "Rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti" Questa mattina la Regione Lazio ha effettuato un sopralluogo all’ex ospedale Grande degli Infermi. Maxi bonifica ai 'Cappuccini': rimosse tonnellate di rifiuti Recentemente, nell’area dei Cappuccini ad Aversa, si è svolto un intervento di grande rilievo per la bonifica del sito. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bonifica Ospedale Argomenti discussi: Casa di Comunità di Rosignano, avviate le attività preliminari con la la bonifica bellica dell'area; Cronaca. Ravenna, violento impatto frontale in via Bonifica: due feriti trasportati in ospedale. Ruspe al vecchio ospedale. Il Comune inizia a demolirlo in attesa della vendita all’astaA un mese e mezzo dal crollo di calcinacci, Asst Brianza demolisce un pezzo del vecchio ospedale, la porzione che confina con il Municipio a Vimercate. L’incidente si era chiuso senza gravi ... ilgiorno.it Vimercate, vecchio ospedale. Gallera: Pronti a ripartire con la qualificazione dell’areaL’assessore spiega che alla luce delle nuove esigenze emerse sul territorio, è disponibile a valutare modifiche al vecchio Accordo di Programma che comportino interventi più innovati come la ... quotidianosanita.it Sant’Omero, si ribalta sulla bonifica del Salinello: ricoverato in ospedale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.