Riforma della Corte dei Conti il Senato approva la legge | cosa cambia ora

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato la legge di riforma della Corte dei Conti, segnando una nuova fase nel sistema di controllo sulla responsabilità amministrativa. La normativa introduce modifiche alle funzioni e ai poteri dell'ente, con l’obiettivo di rafforzare i controlli preventivi e migliorare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Questa approvazione conclude l’iter legislativo, aprendo nuovi scenari per la vigilanza sulla pubblica amministrazione.

Il Parlamento chiude l'iter della riforma della Corte dei Conti, che ridefinisce la responsabilità amministrativa e rafforza i controlli preventivi. Per il governo è una risposta alla "paura della firma", per le opposizioni un arretramento nella tutela delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti, ecco cosa prevede INFOGRAFICA

Leggi anche: Il Senato approva il Ddl sulla riforma della Corte dei Conti, è legge – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede; Ok del Senato a riforma Corte dei Conti: tetto alla responsabilità erariale e delega al Governo; Riforma Corte dei conti: arriva l’approvazione definitiva del Senato. Ecco le principali novità; La riforma della Corte dei Conti diventa legge.

riforma corte conti senatoRiforma della Corte dei Conti, il Senato approva la legge: cosa cambia ora - Il Parlamento chiude l'iter della riforma della Corte dei Conti, che ridefinisce la responsabilità amministrativa e rafforza i controlli preventivi ... fanpage.it

riforma corte conti senatoIl Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it

riforma corte conti senatoCorte dei Conti, dalla colpa grave più limitata al silenzio-assenso dopo 30 giorni: cosa cambia dopo l'approvazione della riforma - Il provvedimento introduce regole più restrittive sulla responsabilità amministrativa, nuovi limiti alle ... affaritaliani.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.